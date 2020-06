France Football – Kurzawa, ecco perché ha detto no all’Inter. Non si esclude un ritorno, ma…

Layvin Kurzawa, secondo quanto scrive France Football è uno tra i nomi che animerà la prossima sessione di calciomercato. Il giocatore è in scadenza con il PSG e non ha rinnovato. Non avrebbe carenza di estimatori, se si legge la versione del giornale francese. Lo stesso che scrive: “Era già stato al centro di diverse trattative già a gennaio. L’Arsenal è stato il primo club ad aver parlato con il giocatore e ha persino pensato di poter trovare l’accordo con la squadra francese entro il 31 gennaio. O almeno pensava di riuscire a strappare in anticipo un accordo per la prossima stagione. Ma c’erano state due italiane a mettere i bastoni tra le ruote al club inglese. L’Inter pensava di poter arrivare ad un accordo. Sul tavolo cinque mln di bonus al momento della firma, ma il calciatore si era defilato non del tutto sedotto dal progetto interista. La Juve era arrivata per ultima sul giocatore e aveva semplicemente proposto uno scambio con De Sciglio. Da allora le due squadre italiane hanno abbandonato la pista che porta al calciatore del PSG, ma non è da escludere un ritorno di fiamma. L’entourage del giocatore però pensa ad un’esperienza in Liga o in Premier“.

Al calciatore sarebbe interessate l’Atletico Madrid, ma ci si aspetta molto anche dal mercato inglese.

(Fonte: France Football)