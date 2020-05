Mertens, trattativa avanzata con l’Inter. Nerazzurri vigili su Kurzawa e Meunier. Cavani…

In un periodo di forte incertezza e di difficoltà economiche per il calcio, cresce l’interesse dei club nei confronti dei parametri zero. Tutti i club europei si stanno già muovendo alla ricerca dei giocatori con il contratto in scadenza, in Italia le più attive sembrano Inter e Roma. “Il Napoli al momento figura nella categoria dei possibili “donatori”: su Mertens non ha ancora gettato la spugna, nonostante la trattativa avanzata del belga con l’Inter. Con un rilancio può convincere “Ciro”, mentre considera chiusa “l’era Callejon”: si accaserà in Spagna, col Valencia in pole davanti alle due di Siviglia“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Kurzawa e Meunier partono dalle fasce parigine con l’idea di attraversare la Manica: Arsenal in pole per il francese, Tottenham o virata verso la Germania (Dortmund) per il belga. Su entrambi resta vigile l’Inter, ma non sono i primi della lista per cui fare uno sforzo economico che può diventare importante a livello di ingaggio, premi alla firma, commissioni. Diverso il discorso per Cavani, che può diventare il sostituto di Lautaro o un titolare aggiunto in grado di cambiare le sorti di una stagione. Edinson aspetta un segnale dal Psg, che però difficilmente arriverà: in caso di trasloco Milano e Madrid (Atletico) sono le destinazioni in cima alla lista, col ritorno in Sudamerica come opzione considerata rinviabile”.

“La Roma duella con i qatarioti dell’Al-Sadd di Xavi per Pedro e più classicamente con l’Inter per Vertonghen, che si libera dal Tottenham, si racconta corteggiatissimo e ha uno stipendio al limite del tetto giallorosso”.

(Gazzetta dello Sport)