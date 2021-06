Inter, si fa largo Oaktree: due consiglieri e “significativi poteri di gestione”

Tuttosport fa il punto in vista del CdA convocato per il prossimo 8 luglio: Oaktree vedrà i suoi membri dentro alla società Inter

Importanti novità in vista in merito ai rapporti parasociali tra l'Inter e il fondo Oaktree. E' infatti previsto a brevissimo un CdA che formalizzi l'ingresso in società del fondo americano, che avrà poi incidenza su quanto accade nel mondo nerazzurro. Spiega Tuttosport: "Arrivano le prime manovre di assestamento sulla struttura dell’Inter dopo la conclusione dell’operazione tra Suning e Oaktree Capital, avvenuta un mese fa. È stata convocata per l’8 luglio l’assemblea dei soci nerazzurri in video-collegamento per approvare alcune modifiche allo statuto del club e deliberare la nomina di due nuovi consiglieri di amministrazione.