Inter, Lautaro: “Mia figlia mi ha cambiato la vita. Milito un amico, mi aiuta sempre”

Le parole dell'argentino: "La famiglia? Loro sono la mia vita, ogni giorno che arrivo a casa ci sono loro, sono la mia vita"

"Anche lui ha questa cosa dello sport che ha sempre avuto: tutti facevamo sport in famiglia. Ma lui ha voluto il basket perché abitavamo in una casa con un campo di fianco: ha cominciato calcio e voleva andare in porta ma non voleva. Poi ha cominciato basket e ora è diventato professionista, ha firmato da poco un contratto: sono orgoglioso di lui perché lavora tanto".

"Un momento unico nella vita di un calciatore. Ho esordito con un giocatore (Milito, ndr) che ha fatto la storia del calcio e oggi è un mio amico, ci sentiamo sempre: mi ha dato una mano sempre quando avevo bisogno, ho imparato tanto da lui. E' un momento che porto sempre con me. Sapevo cosa significasse lui per il calcio e per il Racing, lui è uscito tra gli applausi e io avevo il sogno di uscire una volta come ha fatto lui. Poi dopo tanto lavoro credo di averlo fatto e sono molto contento".

"Emozione unica: la nazionale argentina non alzava una coppa da 28 anni, era il sogno anche di Messi. Era pure il sogno nostro perché era un periodo difficile per tutti: volevamo dare all'Argentina la voglia di passare il momento brutto che stiamo vivendo con la pandemia e dopo anni alzare questa coppa al Maracanà sembrava scritto: un bel ricordo. Io tra i grandi argentini? Non so se è così, sono passati tanti grandi che però non sono riusciti a vincere: sono contento di aver contribuito a questo sogno per tutti noi, la coppa era importante e l'abbiamo vinta con un gran calcio e un grande spirito di squadra. Il Pallone d'Oro di Messi? Non posso dire niente di lui, è il migliore al mondo: ne ha vinti sette. Questa Copa America per lui è stata importante per vincerlo, l'ha detto anche lui. Gli faccio i complimenti".