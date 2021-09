Inter, Lautaro firmerà per 5 stagioni. I dettagli: “Ingaggio da prima fascia”

Il ruolo in ascesa di Lautaro nel mondo Inter, come noto, verrà presto certificato dal nuovo contratto

L'esultanza rabbiosa, la grinta e la voglia di spaccare il mondo hanno dato la conferma: Lautaro Martinez è il nuovo leader dell'Inter. Il club nerazzurro è pronto dunque a riconoscere questo status all'attaccante, che presto, come riporta il Corriere dello Sport, rinnoverà il suo contratto: "Il ruolo in ascesa di Lautaro nel mondo Inter, come noto, verrà presto certificato dal nuovo contratto. L’intesa con il suo nuovo procuratore, Camano, è già stata raggiunta nelle scorse settimane, ma per l’annuncio ufficiale occorrerà attendere il completamento di alcuni passaggi burocratici.