CdS – Inter, Lautaro ormai trascinatore: dopo il gol al Milan gesto non casuale

L'attaccante sembra aver fatto un salto in più da diversi punti di vista con la vittoria del mondiale di Qatar. Si legge sul quotidiano: "La Supercoppa appena conquistata potrebbe essere la chiave per accumulare ulteriore carica per dare la caccia al Napoli. E Lautaro indosserebbe i panni del trascinatore, forte dei 4 gol segnati nelle ultime 4 partite. La sensazione è che il titolo mondiale gli abbia dato maggiore consapevolezza dei suoi mezzi, ma anche di come poter incidere nei diversi aspetti di una partita, al di là del gol. Del resto, con Lukaku che non riesce ad uscire dal suo tunnel, è proprio lui il volto della squadra. Non è un caso che, per celebrare il suo gol a Riyad, sia andato sotto la Curva nerazzurra con la maglia numero 10 tra le mani. Qualche anno fa, Messi aveva fatto lo stesso con la maglia del Barcellona: da simbolo a simbolo...".