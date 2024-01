Inter, Lautaro: “Orgoglioso di avera riportata a casa. Stessi gol di Vieri? Momento unico”

Triplice fischio a Riad, l'Inter è Supercampione d'Italia per la terza volta consecutiva. Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato Lautaro Martinez, man of the match a Riad. Queste le sue parole: "Sono molto orgoglioso e contento, avevamo capito che oggi era un obiettivo della nostra stagione dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Oggi era una grande opportunità, venivamo dalla grande gara con la Lazio ed era dura perché avevamo un giorno in meno di riposo. Nel palleggio non eravamo puliti, ma l'importante è averla riportata a casa.

123 gol come Vieri all'Inter? C'era emozione in quella corsa. Non avrei voluto togliere la maglia per il giallo, ma è un momento unico. Ho fatto 100 con l'Inter in Coppa Italia e oggi ho raggiunto un grande come lui".