Inter, Lautaro Martinez ha preso parte a 11 reti: nessuno come lui in Serie A

Con la rete segnata alla squadra di Palladino, l'argentino ha preso parte a 11 reti in questa Serie A (8 gol e 3 assist), nessuno ha fatto meglio (11 anche Leão, Osimhen e Kvaratskhelia). L'argentino è stato coinvolto in 7 gol nelle sue ultime 7 gare da titolare in Serie A (5 reti e 2 assist).

Ora spera che il suo rendimento possa dare più punti all'Inter. Come ha spiegato ieri sera: "Vogliamo recuperare quanti più punti possibili pensando solo a noi". Ma potrebbe non bastare. E dopo la partita con il Napoli si era parlato proprio dell'importanza della continuità. Non c'è stata. E al di là dell'errore dell'arbitro su Acerbi, dati i troppi punti persi nella prima parte della stagione, il cammino verso la vetta è sempre, ancora, troppo in salita.