Inter-Lautaro, scenario capovolto rispetto al post-rinnovo: “C’è una curiosità”

Lautaro Martinez è sempre più un punto fermo per l'Inter di Simone Inzaghi. Il centravanti argentino, promosso in estate dopo l'addio di Lukaku come vero top player del reparto offensivo, sta registrando un buon rendimento, essendo ad un solo gol dal belga nel girone d'andata dello scorso anno. E il Corriere dello Sport sottolinea questo fatto curioso: "La curiosità è che nel momento in cui è stato completato l’iter per il rinnovo, Lautaro si è come “piantato”, infilando ben 7 gare senza reti. Dopo l’ultima sosta per le nazionali, invece è diventato una sorta di cecchino".