Inter-Lautaro, priorità rinnovo. “Idea sullo sfondo ma nessuna trattativa”

L'attaccante nerazzurro deve rivedere il suo contratto con il club nerazzurro. Non è previsto il suo addio: se arrivasse un'offerta importante si valuta Raspadori

Lautaro Martinezsembra destinato a rimanere all'Inter anche per la valutazione di 90 mln fatta dal club nerazzurro e che spaventa un po' le pretendenti al cartellino del calciatore. Ma in caso arrivasse un'offerta irrinunciabile, non è più un mistero, il club nerazzurro ha valutato Raspadori. Sarebbe lui il profilo su cui puntare per il futuro.