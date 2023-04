Repubblica – Inter, accordo con Buchanan: le cifre. E Dumfries va al Chelsea: l’intreccio

Cifre e dettagli dell’accordo già trovato tra l’Inter e Tajon Buchanan . Oggi ne hanno parlato in Belgio e l’edizione online di Repubblica ha confermato: ecco le ultimissime in chiave mercato sull'esterno. “Inter e Bruges sono in contatto per Tajon Buchanan. L'esterno destro canadese è da tempo nel mirino dei nerazzurri, con Piero Ausilio che nel corso di questi mesi ha studiato il calciatore anche dal vivo.

Sul classe 1999 è forte l'interesse anche di club di Premier League e Bundesliga: Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund sono pronte a presentare un'offerta per il 24enne canadese. Il Bruges parte da una richiesta di 20 milioni di euro, Marotta è disposto a offrire 15 milioni bonus compresi. Con il calciatore i discorsi vanno avanti da tempo, l'accordo per un quadriennale è stato già trovato: il sì dell'entourage di Buchanan è arrivato in questi giorni.

Intreccio Dumfries

L'eventuale acquisto del canadese aprirebbe le porte alla cessione di Denzel Dumfries, sempre corteggiato dal Chelsea: Mauricio Pochettino, in pole per diventare il nuovo allenatore dei Blues, ha controfirmato l'investimento sull'esterno olandese. L'Inter per il suo "quinto" di destra chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Buchanan aspetta i nerazzurri, l'obiettivo è giocare in Serie A e approdare a Milano, anche se le sirene di altri campionati importanti, come la "solita" Premier, sono sempre attraenti. Per battere la concorrenza, l'Inter deve fare in fretta e chiudere l'affare il prima possibile proprio per evitare brutte sorprese”, si legge.