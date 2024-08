Il giorno dopo Inter-Lecce, la Gazzetta dello Sport analizza i casi da moviola. Promossa la direzione arbitrale di Davide Di Marco. "Non una partita difficile ma Davide Di Marco, alla terza in A, vede tutto in tempo reale. Al 15’ pt il rinvio di Pavard in area colpisce da due passi il braccio di Darmian sul petto: non è rigore".