Inter, ora serve ‘liberare’ Vidal: Arturo fondamentale, ma servono le sue sgasate in zona gol

Complici le assenze nel centrocampo dell’Inter, fin qui Arturo Vidal ha assunto più un ruolo da playmaker che da trequartista assaltatore. Un ruolo che il cileno non ricopriva da tempo, ma che ha svolto dignitosamente. Quando saranno tutti a disposizione, però, Antonio Conte probabilmente ‘libererà’ l’ex Barcellona nella posizione a lui più congeniale, anche per ritrovare i gol che Vidal ha nelle gambe. Scrive Tuttosport:

“Adesso va liberato Vidal. L’Inter lo aveva preso per fare l’incursore, ma Arturo – complice l’assenza di Roberto Gagliardini – si è trovato a fare il guardiano della difesa. Vidal piuttosto dovrebbe giocare vicino alle punte, per dare quelle sgasate da trequartista tutto muscoli che rappresenta l’ideale per il gioco di Conte (…). Facile pensare che Vidal possa inizialmente rifiatare con il rilancio di Eriksen e l’arretramento di Barella al fianco di Brozovic. Questa è la soluzione più ordinaria e più probabile“.

(Fonte: Tuttosport)