LIVEBLOG / Milan-Inter: 0-0. I tifosi nerazzurri: “Ci siamo involuti”

La partita raccontata attraverso i meme, le battute e i commenti dei sostenitori interisti che seguiranno la sfida da casa

Partita speciale sempre e anche questa sera si conferma tale. Milan-Inter è gara di Coppa. Quella Nazionale, semifinale di andata, una gara di quelle al cardiopalma che vale tanto ma vale soprattutto la possibilità di rialzarsi per entrambi le squadre. Specie per l'Inter che ha frenato in classifica e non riesce più a ritrovare la via del gol. I tifosi a San Siro saranno tanti, ma tanti saranno anche quelli che commenteranno la sfida del Meazza sui social con meme, battute, ironia. Vi racconteremo la loro partita: