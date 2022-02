Liverpool, Robertson: “Non è finita, l’Inter è davvero forte e ad Anfield ci creerà problemi”

Dopo Inter-Liverpool, Andy Robertson, laterale scozzese dei Reds, ha descritto i nerazzurri come un'ottima squadra

"Hendo (Jordan Henderson, ndr) è stato incredibile quando è entrato in campo. Eravamo sotto pressione quando è arrivato, e lui e Naby Keita hanno fatto una grande differenza, ma anche Luis Diaz. Il gol di Firmino? Se lo merita. Bobby è un calciatore incredibile. Era così felice di aver segnato: i ragazzi che sono entrati in campo hanno fatto la differenza. Dobbiamo dare il massimo in ogni partita e contro l'Inter non eravamo al 100%. Quando è così devi fare abbastanza per vincere la partita e lo abbiamo fatto. Ci siamo difesi molto bene, non ricordo Alisson abbia fatto troppe parate. Abbiamo dovuto soffrire molto, ci hanno messi sotto pressione ma senza creare occasioni nitide. Non è finita. L'Inter è davvero una buona squadra e verrà ad Anfield piena di fiducia pensando di poterci creare problemi. È importante che sia un'occasione speciale. I tifosi lo sanno".