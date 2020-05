Dall’Inghilterra – Buone notizie per l’Inter? Il Liverpool non tratterà Werner: ecco perché

Il Liverpool, secondo club più ricco della Premier League, sta seriamente pensando di non acquistare calciatori nel corso della prossima sessione di mercato. Il Coronavirus ha spazzato via le certezze economiche della stragrande maggioranza dei club in Europa. Ciò – come spiegano i colleghi del Mirror – porterà anche i Reds a rivedere la loro strategia. Una retromarcia clamorosa, considerando che il Liverpool pianifica i propri acquisti in un arco temporale che va dai 2 ai 3 anni e non lascia nulla al caso.

Tale doloroso passo sembra quasi una conseguenza naturale di quella che sarà una perdita di circa 100 milioni di euro nella migliore delle ipotesi. Qualora la Premier League dovesse riprendere e andare in porto, il club recupererebbe i proventi dei diritti tv ma perderebbe comunque gli incassi delle partite, da disputare a porte chiuse. Ciò sembra rappresentare un vantaggio per l’Inter. Il club nerazzurro è infatti avversario degli inglesi nella corsa per Timo Werner e apparentemente intenzionato ad affondare il colpo. Il Lipsia vanta sull’attaccante una clausola di circa 50 milioni di euro.