Inter, ormai è deciso: cambia il logo. “Non ritoccato, sarà una rivoluzione choc per i tifosi”

“Un nuovo (e rivoluzionario) logo per l’Inter. Mentre procede la trattativa in esclusiva tra Suning e Bc Partners per il pacchetto azionario del club, la società ha deciso – sull’onda di quanto fatto dalla Juventus nel 2017 – di rottamare il simbolo iconico disegnato nel 1908 dall’illustratore Giorgio Muggiani (uno dei fondatori del club) e sempre soltanto adattato ai tempi. Sarà una rivoluzione: il nuovo logo del club, almeno inizialmente, sarà uno shock per i tifosi più ortodossi”, sottolinea Tuttosport.

E sono già previsti lanci pubblicitari per l’evento. “ Per lanciare l’iniziativa, a marzo partirà una potente campagna mediatica “I Am Milano” che coinvolgerà grandi ex della storia nerazzurra. Obiettivo dell’iniziativa è squisitamente commerciale: c’è la volontà di dare una nuova immagine al club per attrarre ancora di più gli sponsor”, conclude il quotidiano.