Sky – Inter, Lukaku anche oggi in crescita: la decisione sull’impiego nel derby…

Il grande dubbio di formazione di casa Inter per il derby riguarda l'attacco. Edin Dzeko o Romelu Lukaku in coppia con Lautaro?

Il grande dubbio di formazione di casa Inter per il derby riguarda l'attacco. Edin Dzeko o Romelu Lukaku in coppia con Lautaro? Ecco le ultimissime da Sky Sport.

Secondo Sky, Lukaku è in grande crescita e la decisione sul centravanti che giocherà dal 1' nel derby verrà presa solo domani da Simone Inzaghi. Resta leggermente favorito Dzeko per partire titolare, ma fino alla rifinitura di domani mattina Big Rom spera. E anche oggi il belga ha dato segnali importanti in allenamento, assicurano da Appiano Gentile.