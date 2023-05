Inter, a Roma attesi dal 1’ Lukaku e Correa. E tra Big Rom e Dzeko nel derby…

Numeri spaventosi per l’attacco dell’ Inter . Sono 12 gol nelle ultime 3 partite di campionato, il reparto avanzato di Simone Inzaghi è tornato a segnare a raffica. Chi giocherà a Roma dopo le scelte con Lazio e Verona? Il Corriere dello Sport si sofferma oggi sulle possibili scelte dell’allenatore nerazzurro in attacco appunto.

“Domani a Roma Lukaku e Correa, che non hanno giocato a Verona, sono i principali indiziati per partire titolari in attacco mentre per l’andata della semifinale di Champions contro il Milan s’intravede già una volata tra Dzeko e Lukaku al fianco del cecchino Lautaro. Comunque andrà, per l’allenatore è un ulteriore motivo per sorridere nel periodo cruciale della stagione.