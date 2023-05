Casting Inter per il dopo Skriniar, da Becao a Demiral e Solet: tutti i nomi e le condizioni

L'Inter si sta muovendo per il dopo Skriniar, il casting è nel vivo in vista dell'estate: ecco tutti i nomi e le condizioni

Milan Skriniar al termine della stagione dirà addio all’Inter: lo attende il PSG. La società nerazzurra già da mesi sta sondando il mercato alla ricerca del sostituto del difensore, attualmente fermo ai box per infortunio. Tuttosport oggi in edicola fa il punto sui giocatori nel mirino del club in vista dell’estate.

I primi due nomi — “Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia portano proprio in Ligue1, a Kevin Danso, statuario difensore del Lens. Il 24enne austriaco costa venti milioni di euro ed è seguito anche dal Napoli e da svariati club inglesi. Un altro profilo di cui tenere conto è quello di Becao dell’Udinese. Il calciatore, il cui contratto scadrà nel 2024, ha già comunicato ai friulani la voglia di intraprendere una nuova avventura. Mesi fa gli agenti del brasiliano hanno incontrato l’Inter e tutt’oggi esistono contatti tra le parti (discorso che vale anche per Roma e Nottingham Forrest). Normalmente quella dell’Udinese è una bottega cara, ma vista la situazione, l’affare potrebbe concludersi con una quindicina di milioni.

Altre opzioni sul tavolo — La stessa valutazione di Danilho Doekhi, olandese classe 1998 dell’Union Berlino, e di Oumar Solet, 23enne del Salisburgo. Non è mai tramontata invece, e resta tuttora attuale, l’ipotesi Demiral. Secondo i media turchi i rapporti tra il calciatore e Gian Piero Gasperini sarebbero tutt’altro che idilliaci e quindi la pista riguardante l’ex Juventus potrebbe - ancora una volta - diventare rovente la prossima estate, a differenza potenzialmente di quella che porta al granata Perr Schuurs, per cui Urbano Cairo chiede 40 milioni di euro (idem per il sogno del reparto Giorgio Scalvini, che tanto sta facendo bene all’Atalanta).

Dialoghi Inter-Barça — Pare difficile, per motivi differenti, che gli affari tra Inter e Barcellona possano riguardare i difensori blaugrana. Christensen, arrivato in Catalogna a zero, verrà eventualmente ceduto per permettere ai futuri campioni di Spagna di iscrivere una lauta plusvalenza a bilancio. Lenglet, oggi al Tottenham, è mancino, come Umtiti, ora in prestito al Lecce. Ovviamente Bastoni è e sarà il braccetto di sinistra titolare, resta da capire se l’Inter riporterà a casa Pirola. La Salernitana vanta il riscatto del giocatore a 5 milioni di euro, i nerazzurri hanno il contro-riscatto fissato a 13”, spiega il quotidiano sulla situazione.

(Fonte: Tuttosport)