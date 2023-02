CdS – Inter, Lukaku sa essere quello di un tempo: Big Rom del livello di Osimhen

La rete che ha deciso Inter-Porto porta la firma inequivocabile di Romelu Lukaku. L'ariete belga ci teneva tremendamente ad essere protagonista in uno snodo importantissimo di stagione per i nerazzurri. E per i nerazzurri si tratta di un'ottima notizia dopo un lungo periodo buio. Si legge sul Corriere dello Sport: "Sono luci a San Siro che in qualche modo si riaccendono, nel momento più cupo della partita e nel modo più dirompente che si potesse immaginare. Lukaku torna alla Lukaku. L’Inter ha un nuovo centravanti, maledettamente somigliante al Lukaku che conosceva. Sembrano gemelli fatti e finiti. A Dio piacendo, se le rotture hanno finito di rompere, anche il campionato italiano ritrova un centravanti d’alta gamma, uno del livello degli Osimhen: non ci sono dubbi, non possono esserci perché Lukaku sa ancora fare le stesse cose".