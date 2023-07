Priorità all’Inter ma ora Lukaku ha fretta. “Oggi rilancio United per Onana e poi…”

"Chiaro che Inzaghi non possa esporsi pubblicamente, ma con Marotta e Ausilio è stato "cristallino", sin dalla riunione post-Istanbul: per vincere lo scudetto, l’Inter ha bisogno di Lukaku". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla volontà dell'Inter e di Simone Inzaghi di riavere Romelu Lukaku a disposizione. "Gli innesti di Thuram e Frattesi sono colpi importanti, Bisseck è un’aggiunta preziosa per la rosa, ma solo Big Rom sposta davvero gli equilibri. Ecco perché il tecnico piacentino lo aspetta con ansia. E la stessa ansia, ormai, comincia ad attanagliare pure il totem belga. Si aspettava che la sua situazione fosse già definita, invece è costretto ancora ad attendere. A questo punto si augura di non dover andare oltre lunedì prossimo. Altrimenti, senza svolte, si troverà a dover rispondere alla convocazione del Chelsea", commenta poi il quotidiano.

Per Lukaku, l'Inter resta la prima scelta ma non potrà attendere in eterno. "Non a caso, quasi come una sorta di cautela, qualche settimana fa, quando si è fatta avanti la Juventus non ha chiuso la porta. Anzi, tramite il suo entourage, ha pure trovato una base d’intesa. Il problema è che, come il club nerazzurro, anche quello bianconero deve aspettare per fare la sua mossa con il Chelsea. I nodi da sciogliere sono rispettivamente Onana e Vlahovic. E, da questo punto di vista, forse, l’Inter è messa meglio", spiega il Corriere dello Sport che sottolinea come oggi potrebbe arrivare l'offerta da 50 mln di base fissa più bonus per Onana dal Manchester United, che chiuderebbe così la trattativa per il portiere e che darebbe all'Inter fondi sufficienti per affondare il colpo col Chelsea.