Inter, LuLa inarrestabile: nuovo record e tabù crollato. Conte, il plus significativo…

La coppia formata da Lukaku e Lautaro continua a trascinare l'Inter: col Sassuolo nuovo record per il 'Toro' e tabù crollato per il belga

Alessandro De Felice

L'Inter allunga al comando grazie al successo di misura col Sassuolo ma per le inseguitrici arriva un altro messaggio che non farà piacere. Nella sfida contro gli emiliani, infatti, cade l'ultimo tabù: dopo le prove generali a Bologna - parata e palo prima di ribadire in gol – Romelu Lukaku ha trovato contro il Sassuolo il suo primo gol stagionale in campionato di testa.

"E se inizia a segnare anche così, allora sì che l’attacco al podio dei migliori attaccanti del mondo diventa missione praticabile" scrive La Gazzetta dello Sport. L'attaccante belga continua a inseguire insieme a Lautaro lo scettro di miglior coppia-gol d'Europa. La LuLa è a 36 (21 Lukaku, 15 Lautaro), a nove reti da Lewandowski-Muller.

Ieri a San Siro, Lautaro ha aggiornato i suoi record arrivando per la prima volta in carriera a 15 reti stagionali in Serie A. La crescita del 'Toro' è dovuta a Lukaku: con lui è diventato devastante. "Per quello che fa insieme al belga e per quello che riesce a fare sfruttando lo spazio che Big Rom gli garantisce con il suo lavoro".

Lukaku continua a viaggiare a ritmi impressionanti: 60 gol in 86 partite ufficiali, 21 in questo campionato in 28 presenze e 27 totali su 36 gare, e 14 assist complessivi (8 quest’anno in Serie A). "Insomma, non si parte sempre da 1-0, ma poco ci manca".

L'importanza del belga si può spiegare con i numeri, ma non solo: "Romelu a volte sembra un prestigiatore: palla a lui - addosso o nello spazio - e qualcosa succede. Proprio come in occasione del raddoppio di Lautaro, servito da Romelu dopo uno strappo di trenta metri utile a trasformare in oro un rinvio – seppur calibrato – partito dall’area nerazzurra. Ecco, Lukaku è così. Ha la capacità di ripulire palloni sporchi – vedi una palla lenta verticale di Gagliardini ieri - che con altri attaccanti significherebbero “alto rischio di ripartenza”. E questo per Antonio Conte è un valore aggiunto inestimabile. Un plus significativo nella marcia verso lo scudetto".