Da Paramount+ a U-Power: Inter, una maglia dal valore di oltre 50 milioni di euro

L'Inter, con un comunicato emesso nella giornata di oggi, ha ufficializato l'inizio della partnership con U-Power, azienda italiana leader in Europa nelle calzature e nell'abbigliamento da lavoro di fascia premium, che farà il suo debutto sulla maglia nerazzurra in occasione del derby di Milano in programma sabato in qualità di retrosponsor. U-Power prenderà così il posto di Lenovo, garantendo una cifra di circa 5 milioni di euro a stagione.