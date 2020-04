Inter, nuovi dettagli sulla terza maglia della prossima stagione: forte richiamo al ’98

Arrivano ulteriori aggiornamenti su quella che potrebbe essere la terza maglia dell’Inter nella prossima stagione. In base agli ultimi dettagli trapelati, Footy Headlines ha rivisto la versione che potrebbe avvicinarsi a quella ufficiale concentrandosi su alcuni elementi in particolare: la tonalità di grigio e la forma del colletto. La maglia verrà realizzata da Nike e lanciata a settembre. La particolarità è che rende perfettamente omaggio alla terza maglia della stagione nerazzurra 1997-98. La stagione di Ronaldo il Fenomeno, quella della conquista della Coppa Uefa. La terza maglia della prossima stagione sarà leggermente diversa: fedele nelle strisce grigie e nere ma con una tonalità di grigio leggermente più chiara di quella del ’98. Una fonte di ispirazione che non potrà non piacere ai tifosi nerazzurri.