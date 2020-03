Se l’Inter lasciasse Nike per Adidas come sarebbe la nuova maglia? C’è chi l’ha ipotizzata così

L’Inter di Suning cresce a dismisura, sotto tutti i punti di vista. I ricavi dicono che mai i nerazzurri erano arrivati a tali risultati e, sebbene le big d’Europa siano ancora piuttosto lontane, il percorso intrapreso dalla società ha tutti i crismi per essere definito vincente. Anche se, lo dicono i numeri, ci sono ancora aree che dovranno necessariamente essere migliorate. Come quelle relative agli introiti da main sponsor e sponsor tecnico.

In particolare, da Nike l’Inter, che con il colosso americano ha un contratto in essere valido fino al 2024, incassa circa 12,5 milioni di euro a stagione più bonus. Troppo poco per competere con gli altri club europei di reputazione internazionale, che dagli sponsor tecnici incassano almeno il triplo. Ecco che allora qualcuno in queste settimane ha iniziato a paventare l’ipotesi di un’interruzione del rapporto tra Inter e Nike, con l’Adidas pronta a subentrare.

Ma, a questo punto, come potrebbe essere la maglia nerazzurra disegnata dall’azienda tedesca? FKD Design, società di design specializzata nelle magliette sportive, ha provato a disegnare la casacca interista sponsorizzata Adidas. Ecco il risultato: