Footyheadlines – Inter, Nike rilascerà una quarta maglia. Il bianco sarà predominante

La Nike rilascerà una quarta maglia dell’Inter per la stagione 2020-21. È quanto riporta il sito specializzato footyheadlines.com. Al momento, si legge sul portale, non si conosce nulla di concreto sul design della quarta maglia, l’unica informazione disponibile è che la maglia avrà come colore dominante il bianco. L’Inter in passato ha utilizzato la maglia bianca, una delle più amate dai tifosi nerazzurri è stata quella della stagione 2007/08, la maglia del Centenario bianca con la croce rossa, il simbolo di Milano. L’uscita della nuova maglia è prevista per aprile 2021.

(footyheadlines.com)