Inter, le immagini della maglia pre match 2020-21: fantasia particolare disegnata da Nike

Emergono le prime immagini della divisa pre match dell’Inter per la stagione 2020-21. Come riportato dal sito specializzato footyheadlines.com, infatti, Nike ha disegnato per i nerazzurri una fantasia del tutto particolare, in cui a predominare è il nero con ‘macchie’ azzurre. Il giallo è il colore del disegno stilizzato del logo del club, di quello del colosso americano e della striscia diagonale presente sulla manica sinistra. Ecco l’immagine:

(Fonte: footyheadlines.com)