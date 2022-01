Inter, nella prossima stagione lo sponsor di maglia sarà Digitalbits

Calcio e Finanza cita fonti dirigenziali e rivela che Socios.com resterà sul petto dei nerazzurri solo per questo anno

Calcio e Finanza parla dello sponsor di maglia dell'Inter e dice che nella prossima stagione non sarà più Socios.com ma Digitalbits. Si tratta dell'attuale sponsor di manica dei nerazzurri. La conferma è arrivata durante il "roadhsow del club con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro" quando "i dirigenti hanno confermato che dalla prossima stagione ci sarà un brand diverso sulla maglia" della squadra nerazzurra.

Invece Socios, che come Global Main Jersey Partner ha versato nelle casse dell'Inter per questa stagione 16 mln, rimarrà Global Sponsor Advertising Rights a fronte di un corrispettivo di 1 milione di euro "in un accordo a cui inoltre si aggiunge sempre la condivisione dei ricavi generati dalla vendita e dal trading di fan token".