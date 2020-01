Inter, presenti nello store le maglie di Young e Moses. E anche quelle speciali – FOTO

I primi due acquisti sono arrivati. Ma non saranno gli ultimi. L’Inter, in vista del Cagliari, si prepara ad accogliere Victor Moses e Ashley Young. L’inglese, tra l’altro, dovrebbe anche partire titolare, vista l’assenza di Antonio Candreva per squalifica.

Intanto, nello store nerazzurro, sono già pronte le maglie dei nuovi acquisti e anche le maglie speciali per la partita di domenica. Per festeggiare il Capodanno cinese, infatti, l’Inter giocherà con i nomi scritti proprio in cinese. Ecco le foto scattate da Fcinter1908: