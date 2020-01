Inter, col Cagliari tocca subito a Young ma a sinistra! Brozo out, a destra Conte sceglie…

Il primo acquisto dell’Inter in questa sessione di mercato è stato Young dal Manchester United. Se settimana scorsa l’inglese, a detta di Conte, non era ancora pronto per la trasferta di Lecce, ora le cose sono cambiate.

“Ashley Young titolare domenica all’ora di pranzo contro il Cagliari? L’esterno ex Manchester United ha grandi chance di diventare una pedina subito importante per Antonio Conte davanti agli oltre 70mila spettatori di San Siro (e sarà la terza volta stagionale che si supera questa soglia dopo Juve e Atalanta).

Assente per squalifica Candreva, sulle fasce dovrebbero trovare spazio dall’inizio il rientrante D’Ambrosio a destra e l’inglese a sinistra, con Biraghi pronto a sedersi in panchina.

Più difficile, invece, vedere subito Victor Moses: il nigeriano ha giocato l’ultima partita con il Fenerbahçe a fine novembre e i pochi allenamenti con i nuovi compagni non lo avvantaggiano. Mai dire mai, però. In mezzo mancherà quasi certamente Marcelo Brozovic: difficile che Conte rischi il croato dopo la distorsione alla caviglia sinistra di Lecce. Più probabile il rientro mercoledì sera in Coppa Italia, sempre al Meazza, contro la Fiorentina (da ieri è iniziata la vendita libera dei biglietti).

Al posto di Brozo, insieme con Barella e Sensi, dovrebbe giocare Borja Valero. Ieri, intanto, i nerazzurri hanno giocato un’amichevole ad Appiano contro il Legnano. La partitella è finita 3-1 per l’Inter, con i gol di Ranocchia, Sanchez e Borja Valero”, spiega La Gazzetta dello Sport.