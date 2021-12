Inter, la maledizione Bernabeu prosegue. Ma Inzaghi ha trovato una risposta

I nerazzurri cadono 2-0 al cospetto del Real Madrid e chiudono al secondo posto nel girone. Ma non tutto è da buttare

Niente da fare per l'Inter, che perde 2-0 contro il Real Madrid e archivia il sogno di terminare al primo posto nel girone D di Champions League. Decisive le giocate dei singoli campioni, nello specifico Kroos e Asensio, oltre all'enorme ingenuità di Barella, espulso nella ripresa per una reazione su Militao. Per La Gazzetta dello Sport, comunque, non tutto è da buttare: "L’Inter cade al Bernabeu, continua la maledizione di uno stadio in cui gli interisti non vincono dal 1967. Sconfitta logica, solare la differenza di valori. Il Real Madrid ha una squadra da paura, non i “galacticos” di inizio millennio, ma giocatori di livello superiore, capaci di trovare la sintesi in ogni situazione e di uscire a testa alta da qualunque ingorgo".