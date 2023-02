Inter, manovra priva di fluidità e idee. I cambi di Inzaghi? Come sempre…

Per larghi tratti della gara il Bologna ha messo sotto l'Inter meritando ampiamente la vittoria. Approccio ancora una volta sbagliato quello della squadra di Inzaghi che al Dall'Ara ha raccolto la settima sconfitta in campionato. "L’Inter è sembrata quasi infastidita dal clima, quasi non volesse rovinare il vistoso completo giallo. In realtà il calo dopo le buone partite in coppa ha indebolito gli inzaghiani anche questa volta. Soverchiati a centrocampo e alternanti sulle fasce, con il solo Gosens capace di proporre un paio di occasioni, gli interisti non potevano essere soccorsi da Lautaro e Lukaku, mal serviti e affannati nel tentativo di liberarsi dalle tenaglie bolognesi", si legge sulla Gazzetta dello Sport.