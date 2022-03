Inter, Marotta a SM: “Inzaghi nostro leader, crediamo nell’impresa. Dybala? A tempo debito…”

Ai microfoni di Mediaset prima di Liverpool-Inter, Beppe Marotta ha parlato così della grande sfida di Anfield Road, con un occhio al futuro

"Parliamo di impresa, ma abbiamo l'obbligo di crederci fino in fondo. Vogliamo regalare soddisfazioni agli splendidi tifosi giunti fin qui: sarà difficile ma vogliamo crederci".

"C'è una squadra in campo e un'altra fuori. Essere qui è una prova di affetto per dare un senso di appartenenza molto forte. Dobbiamo crederci".

Si è parlato molto di Dybala, può essere per voi una possibilità?

"In questo momento c'è un finale di stagione che ci trova impegnati su tutti i fronti. Siamo tutti concentrati su queste competizioni, a tempo debito ci concentreremo sul calciomercato".

"Ci ha insegnato che non sempre nel calcio chi gioca meglio vince. Non meritavamo lo 0-2 ma una squadra così importante ti punisce a ogni disattenzione. Nel processo di crescita serve analizzare anche queste partite".

L'ottavo di finale in Europa è oggi la reale dimensione dell'Inter?

"Il Liverpool è tra le più forti al mondo, Klopp ha iniziato un ciclo vincente partendo dal basso, ci ha messo qualche anno. Noi siamo tornati agli ottavi di Champions dopo 10 anni e già un gradino l'abbiamo scalato. La volontà della società è tornare sul palcoscenico che non gustavamo più da un po' di anni, ma ci vuole un po' di tempo".

"E' arrivato all'Inter in punta di piedi, ha ereditato la vittoria di uno Scudetto e non era facile. Oggi a tutti gli effetti è leader di questa squadra, siamo in tre competizioni, abbiamo vinto una Supercoppa: siamo davvero molto contenti e lui è molto felice di essere con noi".