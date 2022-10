Inter, Marotta: “Skriniar? Volontà esplicita di rinnovare. Speriamo che…”

"La volontà del club di rinnovare è esplicita e che è sempre stata in noi: merita il rinnovo del contratto perché è un serio professionista. Può essere un punto di riferimento importante, speriamo di arrivare ad una conclusione positiva". Queste le parole di Beppe Marotta, ad dell'Inter, ai microfoni di Mediaset, in merito al futuro di Milan Skriniar: il club è al lavoro per rinnovare il contratto dello slovacco.