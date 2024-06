In questo momento in casa Inter tutte le attenzioni sono rivolte alla situazione di Hakan Calhanoglu. Ma in Viale della Liberazione, intanto, si lavora per chiudere l'affare col Genoa e portare a Milano Josep Martinez. Come sottolinea il Corriere dello Sport, in settimana si capirà anche se l’affare che porta al portiere spagnolo possa restare in piedi.