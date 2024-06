"Ieri i rossoblù erano impegnati per definire l'acquisto di Vitinha dall'OM, ma fra oggi e domani è possibile un nuovo summit a Milano per trovare l'accordo finale su valutazione di Martinez (l'intesa dovrebbe arrivare a quota 15-16 milioni) e quale contropartita inserire nell'operazione (Oristanio la prima scelta; Satriano potrebbe interessare in caso di addio di Ekuban). In uscita - a proposito del sopracitato interesse per Gudmundsson -, l’Inter guarda al mercato tedesco per Arnautovic, nella speranza che l’Europeo ne rilanci le quotazioni".