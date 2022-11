Inter, Matturro sempre più vicino: Ausilio prepara il blitz definitivo, le cifre

Alan Matturro, difensore di 18 anni del Defensor Sporting Club, resta un grande obiettivo dell'Inter. Come sottolinea Tuttosport, Ausilio vuole chiudere "un’operazione alla Lautaro per il ragazzo che, nonostante la giovane età, ha giocato da titolare - e per tutti i 90’ - le ultime 8 gare di campionato, annullando pure il “Pistolero” Suarez". Inter e Defensor stanno discutendo sulla formula - probabile che il difensore resti in Uruguay fino a fine stagione - e sul cartellino, con un accordo possibile sulla base di 3 mln più il 20% sulla futura rivendita.