VIDEO / Inter Media House su Correa: “In campo l’uomo con l’anima di un puma”

La società nerazzurra ha dedicato anche all'argentino un video che i tifosi aspettavano da qualche giorno

Ed è arrivato anche il suo momento. Tucu Correa si è già presentato con due gol. Ma come sempre Inter Media House lo presenta stasera in maniera particolare con il video a lui dedicato.

Cinquantaquattro secondi dedicati al calciatore come in un film, di quelli di una volta, che raccontano una storia bellissima. "Aspettatevi i colpi più straordinari, velocità, emozione e tensione. L'Inter porta in campo l'uomo con l'animo di un puma" - dice il club nerazzurro nel suo video. A Correa il compito di non deludere aspettative e attese nerazzurre. Lui lo sa e ha già piazzato un paio di zampate vincenti.