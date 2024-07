“All’entourage di de Vrij sono arrivati degli interessamenti dall’Olanda - il Psv, seppur in maniera timida - e soprattutto dall’Arabia Saudita (l’Al Ittihad che sarà allenato da Pioli). L’Inter, considerata l’età dell’olandese - 32 anni - e il contratto in scadenza fra dodici mesi, non lo considera incedibile anche perché la nuova proprietaria Oaktree ha chiesto ai dirigenti di abbassare l’età media della rosa. Una proposta superiore ai 10 milioni (magari 15), sarebbe ben accolta. E De Vrij? Pare che il difensore ci stia pensando.