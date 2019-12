L’Inter spinge per Ferreira a gennaio. Già incontrato l’agente, si tratta col River il prestito

“A gennaio qualcuno in mezzo al campo arriverà di sicuro. Conte chiede un giocatore pronto, Marotta , Ausilio e Baccin lavorano anche per il futuro e Cristian Ferreira fa parte della possibile, prossima Inter. Un trequartista che si è saputo subito adattare nel ruolo di centrocampista centrale, che spesso viene utilizzato anche come mezzala sinistra ma di piede destro. Può rientrare e tirare e fare male. Nato il 12 settembre 1999 a Buenos Aires, cresciuto nelle giovanili del River Plate ha esordito in prima squadra il 29 ottobre 2017 in occasione della gara persa 4-0 contro il Talleres. Maglia numero 21 sulle spalle l’argentino ha un contratto fino al 2022 e una clausola da 25 milioni di dollari. L’Inter ha già incontrato a Milano il suo agente Simonian . Un incontro per capire la possibilità di averlo già a Milano a gennaio. Difficile però che il River Plate possa accettare la formula del prestito senza obbligo di riscatto. I nerazzurri al momento sarebbero disposti solo a inserire l’opzione del diritto di riscatto”, rivela Tuttosport.