GdS: “Inter, all-in su Buchanan. E se poi uscirà anche un centrocampista…”

“A Milano, Marotta e Ausilio lavorano per un esterno dopo il kappao di Cuadrado (già operato): Buchanan del Bruges resta il vero obiettivo e ad Appiano vogliono chiudere il prima possibile, per dare a Inzaghi un’alternativa di valore in più in chiave scudetto. Poi se usciranno dei centrocampisti, non è da escludere che si possa intervenire anche in mediana. Ma intanto, tutto su Buchanan. E sullo scudetto della stella: il diktat del presidente Zhang non prevede deroghe”, si legge.