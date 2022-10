Inter, mezza squadra va a scadenza: “Un addio è certo, altri 2 molto probabili”

Con il contratto in scadenza ci sono anche 2 portieri su 3, ossia Handanovic e Cordaz, con quest’ultimo utile pure per la lista Uefa

Sono addirittura 13 su 23 i calciatori della rosa dell'Inter che non conoscono il proprio futuro oltre il prossimo 30 giugno 2023. Alcuni nomi, però, sanno già che la loro avventura in nerazzurro è molto vicina alla conclusione, come scrive oggi il Corriere dello Sport. "Con il contratto in scadenza ci sono 2 portieri su 3, ossia Handanovic e Cordaz, con quest’ultimo utile pure per la lista Uefa.