Sky – Inter-Milan, affaticamento per Caicedo: salta il derby? Domani la decisione

Il neo acquisto nerazzurro ha accusato un leggero affaticamento

Simone Inzaghi potrebbe dover rinunciare a Felipe Caicedo in vista del derby di domani. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante ha accusato un po' di affaticamento. La decisione verrà presa domani, ma c'è il rischio che il giocatore vada direttamente in tribuna e non in panchina.