Inter-Milan Primavera, pagelle: Fabbian si prende la scena. Chivu, serve più qualità

Le pagelle di Fcinter1908 sul derby Primavera: brutta prestazione dei nerazzurri, che allungano però la propria striscia di imbattibilità

Fabio Alampi

Quattordicesimo risultato utile consecutivo per l'Inter di Chivu, che pareggia 2-2 nel derby contro il Milan ma sprecano l'occasione di conquistare con un turno di anticipo le semifinali scudetto.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Milan Primavera:

Botis 6 Può poco sui gol del Milan, per il resto ha poco lavoro da sbrigare. Deve prendere più sicurezza.

Silvestro 5,5 Lazetic si allarga spesso e volentieri dalle sue parti, contrasta come può ma non offre appoggio in fase di spinta.

Hoti 5 Si fa saltare come un birillo da Nasti in occasione del vantaggio del Milan, e uno come lui non se lo può permettere. Un errore, ma che poteva causare la sconfitta.

Cortinovis 5 Sfortunato nel rimpallo che libera Nasti, ma anche poco cattivo. Stesso discorso fatto per Hoti.

F. Carboni 6 Trova il gol in maniera fortunosa, sbagliando un cross. Stranamente impreciso, quando spinge dà sempre l'idea di poter creare un pericolo, ma lo fa poco.

Casadei 5,5 Lontano dai suoi standard, non incide nè in fase offensiva che in quella difensiva. (dal 32' st Moretti sv)

Sangalli 6 Prova a restare a galla più con l'esperienza e il senso della posizione che con qualità e pulizia dei passaggi. (dal 42' st Nunziatini sv)

Fabbian 7 Il migliore dei suoi, e non solo per il gol: nel primo tempo è uno dei pochi a salvarsi, nella ripresa aumenta il suo raggio di azione e si prende la scena. Lotta, contrasta, segna e sfiora la doppietta. Il tutto davanti a Roberto Mancini...

Peschetola 5 Sempre fuori dal gioco, non si vede mai. Per colpe sue e non solo. (dal 1' st V. Carboni 6,5 Da una sua giocata di grande intelligenza calcistica arriva il gol del momentaneo 2-1)

Jurgens 5 Cercato poco dai compagni, soffre la fisicità dei difensori del Milan. (dal 22' st Abiuso 5,5 Macchinoso, ha la chance per chiudere la partita ma perde l'attimo)

Zuberek 5,5 Mezzo voto in più del compagno di reparto perchè partecipa all'azione del gol di Fabbian. Per il resto, poco da segnalare. (dal 32' st Grygar sv)

Chivu 5,5 Conferma in blocco la squadra vista contro la Spal, ma la prestazione dei ragazzi non ripaga la sua scelta. Bene la reazione e il traguardo semifinali sempre più vicino, male la prestazione generale della squadra. C'è bisogno di più qualità davanti: Iliev e Valentin Carboni devono ritrovare il campo con continuità.