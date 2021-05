Inter-Milan Primavera, pagelle: Satriano hombre del partido, Zanotti inesauribile

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Milan Primavera: Stankovic respinge un altro rigore, buoni segnali da Oristanio

Hoti 7 Guida la difesa con l'ormai consueta tranquillità. Qualche imprecisione in fase di rilancio, ma dietro non sbaglia nulla.

Casadei 6,5 Non nella sua versione migliore, l'ammonizione a inizio match lo frena un po'. Non manca però la sua pulizia nelle giocate. (dal 12' st Boscolo Chio 6 Porta ossigeno in mezzo al campo)

Sangalli 7 In partite come queste contanto grinta e personalità, e lui si esalta: sporca tutte le linee di passaggio del Milan, offre sempre un appoggio ai compagni. Leader.

Wieser 6,5 Motorino inesauribile in mezzo al campo, guidato come al solito nei suoi movimenti da Madonna. Prezioso. (dal 26' st Lindkvist 6,5 "Addormenta" il match con giocate di classe)

Oristanio 6,5 Non giocava 90 minuti dal 20 febbraio e si vede: non è ancora ai suoi livelli, ma ha tantissima voglia di mettersi in mostra. Buon segnale per la fase finale della stagione.