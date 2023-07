Sky – La Roma rallenta per Morata dopo il summit con gli agenti: il motivo

Sky Sport fa sapere che la Roma rallenta per Alvaro Morata per l’attacco dopo il summit con gli agenti: ecco il motivo

La Roma rallenta per Alvaro Morata , obiettivo di mercato anche dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il caso Lukaku. Secondo Sky Sport, i dirigenti giallorossi oggi hanno avuto un incontro con gli agenti dello spagnolo per parlare dei costi dell’eventuale operazione.

Ecco quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio sulla situazione: “Oggi la Roma ha capito che le cifre per il cartellino (tramite clausola o uscita unilaterale dal club) e l'ingaggio dello spagnolo sarebbero piuttosto alti. Adesso il General Manager giallorosso Tiago Pinto incontrerà la proprietà della Roma: si valuteranno le condizioni e si confronteranno le parti per decidere se andare avanti o meno con l'operazione Morata. Le cifre per portare lo spagnolo a Roma non sono molto in linea con il percorso che i giallorossi hanno intrapreso a livello economico e di sostenibilità”, si legge.