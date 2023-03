Inter, morte Alessandro Dallatorre: si è trattato di un incidente stradale

Grande sconforto nel mondo nerazzurro per la notizia giunta in queste ore

La Gazzetta dello Sport fa luce su quanto accaduto: "Dallatorre si trovava alla guida della sua auto. In una galleria della statale che unisce Lecco a Ballabio, si è scontrata frontalmente con un’utilitaria guidata da una ragazza di 24 anni che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo e Dellatorre è morto sul colpo, mentre la ragazza, estratta dalle lamiere, non sarebbe in pericolo di vita".

L'Inter in segno di lutto ha sospeso tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste per oggi. In occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell'amichevole Inter U16-Parma U16, entrambe programmate domani, le squadre nerazzurre osserveranno un minuto di silenzio. Scenderanno in campo con il lutto al braccio.