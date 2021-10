Inter, mossa per evitare problemi di liquidità: entro poche settimane…

Il club nerazzurro è pronto ad una nuova manovra nel giro di poco tempo

Non solo mercato. In casa Inter si riflette anche sugli aspetti finanziari per permettere al club di navigare in acque tranquille da qui a fine stagione. Spiega il Corriere dello Sport: "Tutto pronto per l'assemblea degli azionisti dell'Inter che dovrà approvare il bilancio con perdita record di 245,6 milioni. Si svolgerà giovedì 28, con Zhang che sarà collegato dalla Cina. Entro poche settimane sarà inoltre chiuso il rifinanziamento dei due bond attualmente in essere (300 + 75 milioni) e ne sarà emesso uno solo da circa 400 che consentirà al club di arrivare a fine stagione senza problemi di liquidità".