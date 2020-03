Serie A, attesa taglio stipendi. Inter, no a mosse affrettate: c’è un motivo per cui non si segue la Juve

In Italia, fronte calcio, si ragiona da giorno sul possibile taglio degli stipendi per i calciatori professionisti. La Juve è stata la prima ad annunciare la sospensione dei salari, ora si aspetta la decisione degli altri club.

“Oggi, comunque, sarà una giornata importante. Alle 18.45 c’è il vertice Lega-Aic: i club presenteranno al sindacato dei calciatori le proposte per abbassare un bel po’ quota 1,2 miliardi. Sul tavolo ci sono la sospensione immediata degli stipendi per il periodo di tempo non lavorato (con la busta paga di marzo da trattenere in gran parte, visto che l’attività si è fermata il 9, dopo l’ultimo match Sassuolo-Brescia 3-0) oppure la richiesta di uno «sconto» proporzionato all’entità dell’ingaggio di ogni giocatore. L’obiettivo sembra essere sempre quello di arrivare a un accordo nazionale, anche se non vincolerebbe i singoli giocatori. Però la mossa in autonomia della Juventus potrebbe aver cambiato lo scenario, con il resto della Serie A che aspetterebbe solo il momento buono per iniziare a muoversi con i giocatori”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Inter e Roma sono le società che seguono i bianconeri nella classifica delle rose con gli stipendi più ricchi e potrebbero quindi avere più interesse al rinvio di una parte degli ingaggi nell’esercizio 2020/21 come deciso da Agnelli. Suning per la voce «emolumenti» sborsa 139 milioni e ha i due giocatori più ricchi della A dopo CR7, Lukaku ed Eriksen, con uno stipendio di 7,5 milioni netti più bonus. Da viale della Liberazione filtra una linea netta. Il club non ha intenzione di fare passi in avanti affrettati, anche perché non c’è la Borsa che pressa. Non ci sono state iniziative della squadra analoghe a quella di Chiellini & co. e la dirigenza vuole aspettare almeno Pasqua per capire dove può andare la Serie A. Allora sarà tutto più chiaro e potranno cominciare eventuali trattative”, aggiunge il quotidiano sportivo.